Дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Марія влаштувала сміливі танці

Як пише Politeka.net, 18-річна Марія вже кілька років живе окремо від батьків, знімаючи квартиру з подружкою. Олена сама запропонувала дівчині такий варіант, коли дізналася, що чекає двійню і в одній квартирі буде тісно. Марія любить танці і активно веде Instagram, ділячись найцікавішим з фоловерами.

На новому відео в сторіс Інтаграм Марія була розпущеним волоссям, в шкіряному піджаку і мереживній білизні, яку можна побачити під нарядом. Дівчина "змінила" зовнішність за допомогою фільтрів, додавши веснянки і смайлики на обличчя.

Фанати не писали Коментарі під відео з танцями, але залишили коментарі під минулою публікацією, де Маша танцювала на столі:

"Маш, публікуй побільше таких постів", "Запальничка, вогонь", "Просто гармата".

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