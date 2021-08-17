Дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Марія влаштувала сміливі танці
Як пише Politeka.net, 18-річна Марія вже кілька років живе окремо від батьків, знімаючи квартиру з подружкою. Олена сама запропонувала дівчині такий варіант, коли дізналася, що чекає двійню і в одній квартирі буде тісно. Марія любить танці і активно веде Instagram, ділячись найцікавішим з фоловерами.
На новому відео в сторіс Інтаграм Марія була розпущеним волоссям, в шкіряному піджаку і мереживній білизні, яку можна побачити під нарядом. Дівчина "змінила" зовнішність за допомогою фільтрів, додавши веснянки і смайлики на обличчя.
Фанати не писали Коментарі під відео з танцями, але залишили коментарі під минулою публікацією, де Маша танцювала на столі:
Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
Олена Кравець і Кошовий з Квартал 95 влаштували публічні "розбірки": "Ах, ось так..."
Екс-фаворитка "Холостяка" Даша в білосніжному вбранні повідомила про важливу подію в житті: "Вітаю, красуня!"
У Раді проговорилися про новий локдаун, озвучені терміни: "Ця зараза не піде"
"Маш, публікуй побільше таких постів", "Запальничка, вогонь", "Просто гармата".
Нагадаємо, дочка Кравець з "Квартал 95" запалила перед натовпом, влаштувавши танці на столі
А ще Politeka повідомляла, що дочка Олени Кравець на пляжі засвітила достоїнства фігури з пікантного ракурсу
Також Politeka писала, що дочка Олени Кравець вразила чуттєвим танцем на березі моря