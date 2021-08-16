Дочка Олени Кравець з "Квартал 95", Маша влаштувала гарячі танці на столі

Як пише Politeka.net, 18-річна Маша живе окремо від батьків, знімаючи з подружкою квартиру в Києві. Олена Кравець сама запропонувала такий варіант, коли чекала двійню і в одній квартирі ставало тісно. Маша любить танці і активно веде Instagram, де публікує цікавий контент на радість тисяч українців, які за нею активно стежать.

На нових фото красуня була в блузі, штанях і стильних окулярах. Маша залізла на стіл для настільного тенісу, показуючи свої танцювальні вміння. Навколо можна побачити багато тінейджерів. Як можна зрозуміти, дочка Кравець перебувала в столиці України - Києві.

"Процес

рекомендую переглянути карусель до кінця:)", - написала Маша.

На останньому відео Маша сиділа в автомобілі на задньому сидінні і слухала музику, поки її знімали.

Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:

"Люблю", "Вогонь", "Машаааа".

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