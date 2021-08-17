Зірки "Квартал 95" Олена Кравець і Євген Кошовий "посварилися" прямо на сцені перед глядачами

Як повідомляє Politeka.net, відомі коміки, зірки студії "Квартал 95" Олена Кравець та Євген Кошовий влаштували "розбір польотів" прямо на сцені нового концерту "Вечірнього Кварталу". Кадри "сварки" опублікували в сторіс на фан-сторінці, присвяченій Кравець.

З відео можна здогадатися, що на сцені Олена і Женя грали подружню пару, яка прийшла до психолога налагоджувати відносини. За сюжетом, чоловік і дружина втомилися один від одного на карантині і скаржаться фахівцеві один на одного, причому роблять це у вигляді пісні.

Кошовий заявив "дружині" Кравець, що вона їсть ночами і стала гірше виглядати, сидячи вдома, а вона у відповідь дорікає йому в алкоголізмі.

"Ах, ось так він зараз заговорив, людина, той що лише уві сні не пив", - висловилася Олена в ролику. "Це мені сміє говорити вона, та що їсть часто ночами одна", - сердито відповідає їй Кошовий.

Нагадаємо, Кошовий при всіх посміявся над покаліченою Кравець з милицями: "Чому не в образі?".

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