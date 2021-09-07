Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как веселится на съемочной площадке

Популярный украинский юморист известен не только благодаря своим шуткам в «Вечернем Квартале». Ткач также запомнился многим украинцам благодаря своим ролям в ситкомах «Страна У» и «Однажды под Полтавой». А судя по новым кадрам в его Инстаграм, сейчас артист занят на съемках нового фильма.

Как пишет Politeka.net, Ткач решил показать поклонникам, как проводит время на съемочной площадке. В новом видео можно увидеть, как актер сидит в машине и развлекает себя подручными средствами.

Сначала Ткач решил «поиграть» на рычаге машины, а затем показал камеру, которая находилась прямо за окном.

«Гляньте, какая камера…А тут прикольный инструмент», - похвастался артист.

При этом его лицо и одежда были перепачканы разноцветными красками.

«Как вам такая интерактивная съемочная площадка?», - поинтересовался Ткач в подписи к видео.

Его поклонники тут же принялись комментировать кадры.

«Юрчик рулит», «Отето круть )) Кума нема тільки», «Вот этом камуфляж», «Юрец ты молодчина, так держать, красавчик», - пишут люди.

Напомним, звезда "Квартал 95" Ткач застал жену в постели не одну.

Как сообщала Politeka, Квартал 95 рассекретил нового ведущего "Рассмеши комика", и это не Ласточкин.

Также Politeka писала, что Евгений Кошевой и Юрий Ткач потерпели фиаско на сцене Квартал 95.