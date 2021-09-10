Звезды Студии «Квартал 95» во время своего последнего выступления удивили фанатов

Участники студии «Квартал 95» часто готовят различные сценки по нескольким направлением. При этом часто не обходится без лишнего внимания сети и критики, поскольку юмористические выступления затрагивают самые разные темы.

В этот раз пользователей удивило то, что артисты начали выступать и говорить на родном украинском языке:

«Отец и сын отдыхают в санатории. Единственная разница между больницей и санаторием - у тебя все болит, как и раньше, только под пение птиц. Вообще, санатории - это удовольствие на любителя, к тому же старшее поколение любит их больше. Итак, представьте ...» - говорится в подписи к небольшому отрывку из выступления.

Поклонники тут же ответили:

«Начали на украинском говорить? Могут значит!; Скатился 95; а на русском?; По-моему, там два языка😂; Сюжет вроде бы и банальный, но по большому счёту- хорошо, что ли не о политике!».

Напомним, ранее популярный украинский юморист известен не только благодаря своим шуткам в «Вечернем Квартале». Ткач также запомнился многим украинцам благодаря своим ролям в ситкомах «Страна У» и «Однажды под Полтавой». А судя по новым кадрам в его Инстаграм, сейчас артист занят на съемках нового фильма.

Напомним, звезда "Квартал 95" Ткач застал жену в постели не одну.

Как сообщала Politeka, Квартал 95 рассекретил нового ведущего "Рассмеши комика", и это не Ласточкин.

Также Politeka писала, что Евгений Кошевой и Юрий Ткач потерпели фиаско на сцене Квартал 95.