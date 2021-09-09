Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач вместе женой, блогершей Викторией, в этом году отправили свою дочь в первый класс. Супруга артиста поделилась, как проходят школьные будни

В этом году Юрий Ткач и его супруга Виктория отправили дочь, Лизу, в первый класс, сообщает Politeka.net.

Девочка учится в киевской школе, а ее одноклассницей стала Серафима - дочь коллеги Юрия Евгения Кошевого и дизайнера Ксении.

В своем Инстаграм Виктория рассказывает о школьной жизни дочери. Из недавних сторис стало известно, что первоклассницу водили в больницу.

"Перед первым уроком мы уже успели побывать в больничке, у врача нашего прекрасного. Лиза сказала, что у нее дико болит животик", - поделилась жена Ткача.

К счастью, доктор сказал, что ничего серьезного.

"Все прекрасно... Вывод таков, два варианта: либо это немного нервное, к чему, если честно, я больше склоняюсь; либо смена питания, воды может тоже привести к такой реакции. Но, зная мнительность нашей Лизаветы Юрьевны, я склоняюсь к тому, что это немного нервное", - рассказала Виктория.

Отметим, Виктория Ткач ранее рассказывала, что Лизе очень нравится в школе, но ей сложно вставать по утрам. Хотя заходя в класс, девочка уже бодрая.

Напомним, Евгений Кошевой и Юрий Ткач отдали дочерей-первоклашек в один класс

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