13-летняя дочь Евгения Кошевого Варя показала, как пришла на выступление папы на "Вечерний квартал"

Как пишет Politeka.net, Варя является старшей дочерью звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого. Красотка уже успела себя попробовать в качестве певицы, выступив на талант-проекте "Голос.Дети". У Вари есть Инстаграм, хоть красотка там оставила всего один пост, но иногда записывает сторисы.

В этот раз в сторис Варя решила показалась, как ходила на "Вечерний квартал". Кошевая сначала похвасталась ножками, показав только их в колготах и сапогах. На втором сторис Варя уже показалась полностью. Девушка стояла перед зеркалом, сделав селфи. На Варе было пальто, а образ красотка дополнила сумочкой.

На последнем видео дочь Кошевого показала, как идет между сиденьями в зале, а после этого подняла камеру на сцену, где виднелась надпись "Вечерний квартал".

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