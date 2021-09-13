Юная дочь звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого впечатлила дерзкими селфи с выразительным макияжем

Как известно, 13-летняя Варвара Кошевая с детства привыкла к вниманию публики. В своем юном возрасте девочка неоднократно появлялась на телевидении. В частности, она участвовала в шоу «Голос.Дети», «Рассмеши комика» и «Лиге смеха».

Варвара также активно ведет свою страничку в Инстаграм. Впрочем, постит девушка в основном свои селфи. На них она демонстрирует образы с разным макияжем.

Как пишет Politeka.net, новый пост Кошевой-младшей не стал исключением. Так, Варвара опубликовала селфи, на которых позировала у себя в комнате. Для этих снимков школьница решила сделать макияж с акцентом на глаза.

Варвара сделала свой взгляд более выразительным при помощи больших стрелок и густо накрашенных ресниц. Ее образ дополнили густые брови и румянец на щеках.

Популярные статьи сейчас

Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"

Ушел из жизни легендарный музыкант, поклонники разбиты горем: "Так много раз очаровывал"

Мощный взрыв сотряс Донецк, виден столб черного дыма: первые подробности и кадры с места ЧП

Украинцы получат выплату в размере 10 пенсий: какие условия и кому положена доплата

Эктор Хименес-Браво, попрощавшись, покинул Украину: "Я очень-очень устал"
Показать еще

Под фото поставила лайк мама Вари, Ксения Кошевая.

Подписчики девушки бурно отреагировали на публикацию.

«Какая ты красивая», «Прекрасная», «Нереальная», «зачем быть такой красивой, глаза слепит», «Какая красивая», - пишут люди.

Напомним, Кошевой и Ткач из "Квартал 95" насмешили поведением возле школы своих дочек.

Как сообщала Politeka, в семье Евгения Кошевого из "Квартал 95" случилось пополнение.

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" показал "нелегалов", которых перевозит в его багажнике дочь.