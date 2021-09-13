Юная дочь звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого впечатлила дерзкими селфи с выразительным макияжем

Как известно, 13-летняя Варвара Кошевая с детства привыкла к вниманию публики. В своем юном возрасте девочка неоднократно появлялась на телевидении. В частности, она участвовала в шоу «Голос.Дети», «Рассмеши комика» и «Лиге смеха».

Варвара также активно ведет свою страничку в Инстаграм. Впрочем, постит девушка в основном свои селфи. На них она демонстрирует образы с разным макияжем.

Как пишет Politeka.net, новый пост Кошевой-младшей не стал исключением. Так, Варвара опубликовала селфи, на которых позировала у себя в комнате. Для этих снимков школьница решила сделать макияж с акцентом на глаза.

Варвара сделала свой взгляд более выразительным при помощи больших стрелок и густо накрашенных ресниц. Ее образ дополнили густые брови и румянец на щеках.

Под фото поставила лайк мама Вари, Ксения Кошевая.

Подписчики девушки бурно отреагировали на публикацию.

«Какая ты красивая», «Прекрасная», «Нереальная», «зачем быть такой красивой, глаза слепит», «Какая красивая», - пишут люди.

Напомним, Кошевой и Ткач из "Квартал 95" насмешили поведением возле школы своих дочек.

Как сообщала Politeka, в семье Евгения Кошевого из "Квартал 95" случилось пополнение.

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" показал "нелегалов", которых перевозит в его багажнике дочь.