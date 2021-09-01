Звезды "Квартал 95" Евгений Кошевой и Юрий Ткач спародировали школьников 1 сентября

Евгений Кошевой и Юрий Ткач вместе со своими женами 1 сентября этого года отправили своих дочек, Серафиму и Елизавету соотвественно, в первый класс, пишет Politeka.net.

Примечательно, что девочки пошли в один класс киевской школы.

Звезды "Квартал 95" не только поздравили своих чад, но также спародировали школьников, записав забавное видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Оба артиста надели на плечи детские рюкзаки, и, взявшись за руки, шли по направлению к зданию учебного заведения.

"Просто школьный гон 😂", - подписал кадры Евгений Кошевой.

За час публикация собрала более 70 тысяч просмотров и много комментариев.

"😂😂🔥 хороших оценок", "Успехов вам, а в какой класс идёте?😂", "Два лысых ученика 😂", "😂😂😂❤️❤️❤️ подняли настроение!👏👏👏", "Ребята молодцы!!! Вы просто чудо чудное. Глядя на вас хочется жить", "30 лет не переводили в следующий класс 😂", "Какие Вы классные)", "Рюкзачки-то не по размеру😂", "Первый раз в 41-й класс!!!!!😂", "Папашки первоклашек!", - написали пользователи сети.

Отметим, у Юрия Ткача это единственный ребенок, а у Евгения Кошевого есть старшая дочь, Варвара.

Напомним, Кошевой и Ткач отдали дочерей-первоклашек в один класс

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