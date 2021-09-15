Юмористы из "Квартал 95" исполнили проникновенную песню и заставили публику аплодировать
На одной из фан-страничек актрисы Елены Кравец в Инстаграм опубликовали новое видео с фрагментом выступления на сцене "Вечернего квартала", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Кравец с коллегами Евгением Кошевым, Юрием Ткачом, Александром Пикаловым и другими исполнила забавную песню на актуальную для украинцев тему.
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Особенно, когда они не ваши.
Чтобы меньше набухало в головах
Съедобная, но фейковая каша,
приправленная маслом в новостях...
Давайте начинать отсчет с себя
и не искать все время виноватых", - пели юмористы.
"Песни Квартала - это что-то особенное ❤️❤️❤️", - подписал кадры автор поста.
Другие согласились, прокомментировав выступление "кварталовцев":
"Всегда "берет за душу". Песни, это их особое искусство🙌❤️"
"Супер классно ❤️"
"Молодцы"
Отметим, "Студия Квартал 95", занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью, была основана в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал". Изначально, у студии был контакт с телеканалом "Интер" (согласно медиа-исследованиям, «Вечерний квартал» являлся самым рейтинговым шоу на этом телеканале, его средняя доля аудитории составляла 65%), затем "Квартал" заключил соглашение с "1+1".
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