Юмористы из "Квартал 95" исполнили проникновенную песню и заставили публику аплодировать

На одной из фан-страничек актрисы Елены Кравец в Инстаграм опубликовали новое видео с фрагментом выступления на сцене "Вечернего квартала", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Кравец с коллегами Евгением Кошевым, Юрием Ткачом, Александром Пикаловым и другими исполнила забавную песню на актуальную для украинцев тему.

"Давайте делать паузы в словах

Особенно, когда они не ваши.

Чтобы меньше набухало в головах

Съедобная, но фейковая каша,

приправленная маслом в новостях...

Давайте начинать отсчет с себя

и не искать все время виноватых", - пели юмористы.

"Песни Квартала - это что-то особенное ❤️❤️❤️", - подписал кадры автор поста.

Другие согласились, прокомментировав выступление "кварталовцев":

"Всегда "берет за душу". Песни, это их особое искусство🙌❤️"

"Супер классно ❤️"

"Молодцы"

Отметим, "Студия Квартал 95", занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью, была основана в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал". Изначально, у студии был контакт с телеканалом "Интер" (согласно медиа-исследованиям, «Вечерний квартал» являлся самым рейтинговым шоу на этом телеканале, его средняя доля аудитории составляла 65%), затем "Квартал" заключил соглашение с "1+1".

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