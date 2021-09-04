Популярная актриса Елена Кравец порадовала стильным образом на новых кадрах

Артистка показывает в Инстаграм самые разные фото с модными образами. Поскольку Елена не так часто снимается в «Женском квартале», она больше времени уделяет другим проектам, занимается семьей и старается контролировать свободное время.

На одном из мероприятий Кравец удалось привлечь внимание аккуратным, но стильным образом в свободном платье с цветочным принтом, а ее прическа без лишних украшений придала ей более свежий вид.

«Когда после долгого перерыва вдруг «просыпаешься» и обнаруживаешь себя в платье, цветах и ароматах!)) Спасибо @marynavedernikova за приглашение, а @diorbeauty - за шлейф, который оставил в памяти вечер! А тебе, душа моя @matilda_studio- за прекрасную компанию!)» - подписала Елена Кадры.

В сети ответили:

«Лен, очень❤️; Красоточки😍❤️; Какая красиииивая!; Какая красивая Лена 💕; Ленчик, ну очень романтично, огонь) Красотка на миллион! Почему-то вижу тебя в этом нежном платье в кафе в Париже. Кофе, цветы, музыка)) и созидание) 🙌❤️; Лена, отрастите волосы 😉 Вам очень идут более длинные 🙂; Шикарное платье Елена,красотка хороших выходных вам❤️Правильно Елена, скромно, без излишней помпезности. Аромат слышен даже мне ! ❤️».

Ранее Кравец, телеведущий Юрий Горбунов, певица Руслана, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и другие звезды побывали на поднятые Флага Украины в географическом центре страны в селе Марьяновка Черкасской области.

"Сегодня имели честь открыть Географический центр Украины и присутствовать на поднятии Флага Украины!!С Днем Прапора, родная страна!!",- написал в своем Instagram Юрий Горбунов.

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