Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, заговорила про депрессию в начале осени

Анна привыкла активно вести свою страницу в Инстаграм, где она рассказывает о своей жизни, показывает милые моменты с детьми и часто пишет мотивационные посты с цитатами. В этот же раз Саливанчук заговорила про депрессию.

Причем пост артистка сопроводила весьма ярким и позитивным семейным роликом, на котором все улыбаются и веселятся на природе.

«Осенняя хандра. Знаете ли вы что это такое? Или может уже почувствовали на себе? Я думаю каждый человек, а тем более женщины, сталкиваются с таким явлением осенью. Возможно и не раз в жизни» - начала рассуждать Анна.

Она подметила, что хандра наступает из-за отсутствия витаминов, солнечных лучей в достаточном количестве, а также наступлении активных рабочих будней - начинается школа, институт, работа. И в принципе, когда мало витамина Д, то становится грустно.

«Я вчера на себе почувствовала, что такое осенняя хандра. Почему-то вдруг (хотя я знаю почему) с самого утра мне так стало себя жалко. Я как начала плакать, рыдаю…

Муж смотрит на меня и не понимает что творится. А мне так стало обидно за не утверждённую роль, которую очень сильно хотела (к слову сразу пришла другая🥰). Но мне все равно стало обидно. Мы же такие, люди, когда от нас что-то уходит, все равно жалко, лучше я бы сама отказалась!» - рассказала Анна.

Потом она добавила, что ее меланхолия прошла, как только она начала монтировать видео для Никиты, пересматривать все фотографии за год.

Ранее сообщалось, жена продюсера "Квартал 95" призналась, кого из людей опасается: "Не знаешь, что от них ожидать"

Также, Саливанчук в платье с разрезами заговорила о свободе: "Еще со времен..."

Politeka рассказывала, Саливанчук "помяла" пятую точку звезды "Женского квартала": "Можем себе позволить"