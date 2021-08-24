Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук поздравила украинцев и рассказала о свободе

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук известна как украинская актриса театра и кино. Также её знают как жену продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Анна сыграла в более 40 проектах, в том числе в популярном фильме "Свингеры". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками советами и моментами из жизни.

На этот раз актриса поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Анна позицирует в длинной вышиванке голубого цвета, приподняв её она показывает свои длинные ноги. Свой образ девушка дополнила цветочным венком.

"Дорогие мои, поздравляю Вас с выдающимся праздником - Днем независимости Украины!

30 годовщина!

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Еще со времен Киевской Руси, украинцы стремились свободно жить, исповедовать свои традиции и обычаи. Поэтому именно эта выдающаяся дата навеки вошла в историю молодого государства золотой страницей ее биографии, положила начало новой эпохе в жизни нашего народа, законодательно закрепила его вековые демократические стремления к национальной свободы.

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Желаю вашим родным крепкого здоровья, счастья, добра, достатка, мира, щедрой судьбы, успехов во всех делах и начинаниях ради процветания независимой Украины.", поздравила поклонников актриса.

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