Украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук устроила чистую провокацию вместе с коллегой из "Женского квартала"

Анна Саливанчук любит показывать весьма смелые кадры в сети и часто хвастается фигурой. На свой день рождения звезда устроила роскошный вечер вместе с подругами и близкими, где сверкала в ярко-синем платье с бесконечным декольте.

В таком же наряде артистка засветилась в компании коллеги - Ирины Сопонару из "Женского квартала", которая вместе с ней успела пококетничать на камеру в шуточной манере на закрытом девичнике по случаю дня рождения Саливанчук. Перед камерой звезды появились спиной, но в этом и была задумка, так как они обе решили потрогать друг друга за пятую точку, не стесняясь своего поведения.

"Завидуйте молча. Мы с Сопонару можем себе это позволить!" - написала Саливанчук под кадрами из видео.

Также в своем последнем месседже Анна решила обратиться к завистникам. Саливанчук позировала на фото в розовом брючном костюме и белом кружевном топе, выставив напоказ загорелые округлости.

По словам Анны, люди любят обсуждать и осуждать тех, кто чего-то добился в жизни. Само собой разумеется, под прицелом оказываются и блогеры, чья жизнь становится достоянием общественности.

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