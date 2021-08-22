Не стесняется показывать себя, как есть

Популярная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук засветила свои ножки в разрезе платья

Как пишет Politeka.net, 36-летняя артистка, которая совсем недавно с размахом отметила день рождения, а потом призналась, что не стесняется показывать свою фигуру, разместила очередную порцию кадров себя любимой.

На этот раз у себя в Инстграм Анна поделилась снимками в интересном платье на пуговицах небесно-голубого цвета. Саливанчук кокетливо расстегнула несколько пуговичек сверху, а также забыла застегнуть их снизу, тем самым обнажив стройные ноги.

Красотка позировала, сидя за столиком кафе на улице что-то увлеченно рассматривая с телефона.

В подписи Анна решила порассуждать о возрасте женщины.

«Только зрелая женщина способна на любовь, преданность, вмещая красоту, ум, сексуальность, достоинство и нежность» - убеждена супруга продюсера "Квартал 95".

Она пожелала всем отличного выходного, который нужно обязательно провести в кругу семьи.

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