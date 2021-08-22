Популярная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук засветила свои ножки в разрезе платья
Как пишет Politeka.net, 36-летняя артистка, которая совсем недавно с размахом отметила день рождения, а потом призналась, что не стесняется показывать свою фигуру, разместила очередную порцию кадров себя любимой.
На этот раз у себя в Инстграм Анна поделилась снимками в интересном платье на пуговицах небесно-голубого цвета. Саливанчук кокетливо расстегнула несколько пуговичек сверху, а также забыла застегнуть их снизу, тем самым обнажив стройные ноги.
Красотка позировала, сидя за столиком кафе на улице что-то увлеченно рассматривая с телефона.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Сын "Холостячки" Мишиной получил травму: что произошло с маленьким Платоном
Жена ведущего "Холостяка" Решетника показала, куда они переехали с тремя детьми: "Там все самые богатые живут..."
Кондратюк призвал не пускать Ротару на сцену в День Независимости после Сочи: "При всем уважении..."
Танцовщица, которую ударила Настя Каменских, рассказала о своем состоянии: "Не каждый артист..."
В подписи Анна решила порассуждать о возрасте женщины.
«Только зрелая женщина способна на любовь, преданность, вмещая красоту, ум, сексуальность, достоинство и нежность» - убеждена супруга продюсера "Квартал 95".
Она пожелала всем отличного выходного, который нужно обязательно провести в кругу семьи.
Напомним, что Саливанчук в белой маечке раскрыла свои сильные стороны: "Это еще не все..."
Ранее Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" широко развела ноги перед камерой и дала совет: "Проживите этот день так..."
A еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" в кружевном комплекте повеселилась в постели: "Я здесь не одна...".