Популярная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук поделилась неожиданными кадрами со съемок

После того, как артистка пережила серьезную операцию на позвоночнике, она долго восстанавливалась и теперь, когда ей стало лучше, приступила к съемкам. Анна начала показывать в Инстаграм кадры со съемок новой киноленты.

Причем кадры были не из привычных, Анна показала отрывок из съемок, в которых ее должны были убить, а она выступала связанной жертвой.

«Как меня убивали👍 В жизни это намного быстрее получаеться🙈а меня мучали много кадров, а спасали меня @niki_vlad» - пишет Саливанчук.

Поклонники были удивлены и взбудоражены показанными кадрами, что вызвало бурную реакцию других пользователей:

«Салливан ты 🔥 спасибо 👍; Блин, страшно стало😢😢; Круто🔥🔥А главное реально👏; очень правдоподобно😢; отлично играете свою роль 😍; Очень красиво играете свою роль, вы лучшие я вас обожаю 😘; Какой ужас, это все надо передать эмоционально, Боже Милостивый, как это страшно; Сцена ужас, а Вы как всегда🔥».

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