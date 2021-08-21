Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, порассуждала о взлетах и падениях

На свой день рождения звезда рассказала, что год у нее был очень непростой, причем дело не только в том, что она перенесла операцию на позвоночнике, не могла работать из-за болезни и пропустила много интересного. Саливанчук рассказала, что даже так она стала лучше.

«У всего есть свойство заканчиваться и оставлять за собой след. В поддержку моего поста о чёрной полосе в моей жизни. У всего в нашей жизни есть цикл «жизни. Без подъема вы бы не ощутили ценности результатов и не получили бы мотивацию к дальнейшему развитию.

Без спада вы бы не осознали «реальной ситуации», она помогает видеть ошибки и создавать выводы, которые делают нас еще сильнее и направляют на уровень выше. Была бы я той, кем являюсь сейчас без моих «спадов»? Нет! Будь то в работе или личной жизни» - пишет Анна под постом.

Также она отмечает, что более сильным человеком будет тот, кто владеет собой во время спадов, ведь в этот момент он осознанно анализирует и готовит план «усиления».

Поклонники поддержали звезду: «Чёрная полоса закончится!; Выше нос!! Все будет ещё лучше!; Быть сильным хорошо!; Красиво; невероятная красотка, очень красивые длинные волосы, крутая светлая блондинка».

Мы также писали, поскольку актриса старается показывать максимум кадров из жизни, она решила в этот раз ответить в Инстаграм на личные вопросы фанатов и заговорила о личной жизни. Как известно, Анна не так часто показывает детей и не говорит о супруге, оберегая личное пространство.

«Сколько лет вы уже со своим супругом, не ревнует ли он вас на съемках?» - спрашивают в сети. Анна ответила лаконично: «Семь лет вместе, ревнует очень».

«Ана, кто в доме хозяин: вы, муж или Никита?». С юмором, Саливанчук написала: «Глеб».

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