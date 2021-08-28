Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, ошеломила очередным откровением

Так, 35-летняя звезда "Однажды под Полтавой" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм серию новых портретных снимков, которые сопроводила философскими размышлениями о себе, людях и их характере, передает Politeka.net.

Анна предстала в горчичном пиджаке и с идеальным макияжем, сделав акцент на глаза. В подписи девушка раскрыла, какую категорию людей опасается.

"Самодостаточный человек никогда не отнесётся к другому хуже, чем к себе.

Как минимум потому, что уважает себя, свой круг общения. Такой человек просто не разрешит себе ничего другого. В противном случае, это говорит о комплексах. Если человек относиться к себе хорошо, а к другим плохо - это значит, что он пытается компенсировать своё чувство неуверенности, неполноценности. Я всегда осторожно отношусь к такой категории людей, потому что зачастую ты не знаешь, что от них ожидать. И если у такой личности появиться возможность получить что-то за счёт другого, он этим воспользуется", - призналась Саливанчук.

Фанаты кинулись обсуждать пост:

"Я в восторге от того, как ты самодисциплинирована!!! Всегда пост в 8:00, всегда упоминание, всегда «доброе утро»! Восторг и только!!! Обнимаю! Прекрасного дня!!!! Super Woman ⭐️"

"На удивление, очень часто, успешные люди занимаются этим... тем самым, как вы правильно отметили, демонстрируя свои комплексы. Фото - 🔥, как всегда"

"Очень красивые слова❤️"

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