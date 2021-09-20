"Зірковий шлях" показал Ольгу Сумскую с Виталием Борисюком, а также еще 9 самых крепких пар украинского шоу-биза

Как пишет Politeka.net, на страничке "Зірковий шлях" появился топ самых крепких пар. На первом месте оказались Ольга Сумская с Виталием Борисюком, которые уже 25 лет в браке. На втором месте расположены были Надя Дорофеева и Владимир Дантес, которые официально оформили отношения 6 лет назад. Тройку замкнули Ирина Федишин и Виталий Човнык, которые 15 лет в браке. На четвертом месте расположились Павел и Марина Зибровы - 27 лет. Пятерку закрыли Камалия с Мохаммадом Захуром - 18 лет в браке. Также были в списке и Евгений с Ксений Кошевые, которые вместе уже 14 лет.

"Крепкие пары украинского шоу-биза.

Листайте галерею и делитесь, какая семья из 10-ти вам импонирует больше всего", - написано было под публикацией.

Фанаты поставили сотни лайков и написали несколько комментарии:

"Все, кроме Бабкиных", "Семья Ткачей, но их нет в списке", "А Полякова где?".

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