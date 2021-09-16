Известная украинская актриса Ольга Сумская примерила новый образ и похвасталась своей красотой
Популярная артистка показала, как ее готовят к съемкам, пишет Politeka.net. Звезда позировала возле зеркала, наведя на себя телефон. В это время над ее прической работала стилистка.
Как оказалось, актрисе обвили крупную косу вокруг головы. Вышло очень симпатично, но такая прическа уже давно ассоциируется с украинским политиком Юлией Тимошенко. Стоит отметить, что с косой вокруг головы последняя проходила много лет, но в 2020-ом депутат изменила имидж.
Сумская же была довольна результатом.
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"А что такое?", - задалась вопросом звезда и добавила: "Красивенько!", - произнесла она, любуясь собой.
В таком образе актриса будет блистать в новом сериале "Хозяин".
Отметим, Ольга Сумская славится прекрасным чувством стиля. Звезда однажды призналась, что старается прислушиваться к советам лучших украинских мастеров, но при этом всегда ориентируется на свои ощущения.
Сумская говорит, что нередко она сочетает в себе профессии артиста, имиджмейкера, стилиста и гримера. К тому же она сама неплохо рисует и может сделать себе хороший макияж. Когда визажист дилетант или пытается ей навязать свой стиль, артистка предпочитает не пользоваться его услугами.
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