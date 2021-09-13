Известная украинская артистка Ольга Сумская похвасталась похудением и показала, как заставляет мужа Виталия Борисюка заниматься спортом
Ольга Сумкая является популярной актрисой и телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе в театральных спектаклей. Также, она получила большую популярность благодаря роли Роксоланы в одноименном сериале. Актриса активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками моментами из жизни. Об этом сообщает Politeka.net.
На этот раз артистка поделилась новыми видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга показывает, как они с мужем - Виталием Борисюком идут на спортивную площадку на утреннюю тренировку.
"У меня -2. У нас утрення пробежка. И занятие на спортивной площадке вместе с Виталием Николаевичем. Виталичка, что ты нам рекомендуешь сейчас?", - спросила Ольга.
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"Виталичек бьет рекорды. Молодец. Солнышко, еще несколько. Боже, я ни одного раза не сделаю", - сказала артистка.
Также, Ольга Сумская показала, как выполняет упражнения на пресс. И посоветовала выполнять это упражнение 50 раз по 3 подхода.
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