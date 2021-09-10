Народная артистка Украины Ольга Сумская показала поклонникам кадры со своей утренней пробежки
Как пишет Politeka.net, 55–летняя Ольга Сумская - успешная артистка театра и кино. Звезда много гастролирует по Украине и принимает участие в различных спектаклях вместе со своим мужем Виталием Борисюком. Так, недавно звездные супруги играли в комедии "Любовь морковь". Смешными фрагментами спектакля Сумская поделилась в своем Instagram.
Однако, несмотря на плотный график, Сумская находит время на себя. В социальных сетях она показала поклонникам кадры со своей утренней пробежки. Сумская была без макияжа, а видео снимала безо всяких фильтров. Артистка была в очках, спортивном костюме и кепке.
"Утренняя пробежка - полчасика. А у вас как день начинается, друзья?",- сказала Ольга Сумская.
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