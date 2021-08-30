Чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк з'явився в компанії чарівної дочки президента

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є заслуженою артисткою України та народною артисткою України. Красуня в 96-му році вийшла заміж за актора Віталія Борисюка. У пари є 19-річна дочка Анна. Віталій, як і Ольга, ведуть активно блоги в соц.мережах, де діляться найцікавішим.

Але цього разу фото з Борисюком опублікувала Віталіна Ющенко, дочка третього президента України Віктора Ющенка. Красуня відвідала музей Тараса Шевченка, де побачилася не тільки з чоловіком Сумської, а й онуком Богдана Ступки - Дмитра, а також іншими відомими особистостями.

На фото Борисюк обіймав доньку Ющенка, розплившись в усмішці.

"У ці дні згадуємо легендарну особистість-актора театру і кіно Богдана Ступку, якому днями мало виповнитися 80 років.

Відвідала виставку Code Stupka, де зібралися близькі та друзі, щоб згадати і вшанувати відомого актора. А після, прийшла під будинок художника, де йому відкрили меморіальну дошку - барельєф", - написала Віталіна під фото.

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