Муж Ольги Сумской Виталий Борисюк появился в компании очаровательной дочери президента

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является Заслуженной артисткой Украины и Народной артисткой Украины. Красотка в 96-м году вышла замуж за актера Виталия Борисюка. У пары есть 19-летняя дочь Анна. Виталий, как и Ольга, ведут активно блоги в соц.сетях, где делятся самым интересным.

Но в этот раз фото с Борисюком опубликовала Виталина Ющенко, дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко. Красотка посетила музей Тараса Шевченка, где увиделась не только с мужем Сумской, но и внуком Богдана Ступки - Дмитрия, а также другими известными личностями.

На фото Борисюк обнимал дочь Ющенко, расплывшись в улыбке.

"В эти дни вспоминаем легендарную личность - актера театра и кино Богдана Ступку, которому на днях должно было исполниться 80 лет.

Посетила выставку Code Stupka, где собрались близкие и друзья, чтобы вспомнить и почтить известного актера. А после, пришла под дом художника, где ему открыли мемориальную доску - барельеф", - написала Виталина под фото.

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