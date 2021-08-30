Відома актриса Ольга Сумська не змогла стримати емоцій під час виступу Потапа

Вчора знаменитість показала, як готується до масштабного виступу з нагоди святкування Дня шахтаря. У Покровську зірка з'явилася рано вранці і встигла навіть показати, як готувалася до вечірнього виступу.

Під час концерту між виступами артистів Ольга встигала зняти також своїх колег і здивувалася яскравому і запальному виступу групи «мізки», яку створив продюсер і співак Потап. Сам артист разом з групою танцював на сцені з ефектним супроводом, димовою завісою і досить ритмічною музикою.

"Неймовірні!» - прокоментувала виступ Ольга і не посоромилася показати своє захоплення нічним виступом. Під враженням, Сумська також зняла Потапа, якою перекладав дух під час приспіву.

До цього, поки працівники готували сцену до майбутнього святкового виступу, сама зірка встигла показати новий образ, який приміряла в гримерці. Вільне плаття-балахон зірка вирішила нічим не доповнювати, а волосся залишила розпущеним.

Після того, як приготування до виступу були завершені, артистка вирішила пройтися по сцені, де виступатиме ввечері, а також показала колегу, з яким разом привітала шанувальників, що мають відношення до свята шахтарів.

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