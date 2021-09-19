Актриса Ольга Сумская, Заслуженный и Народный артист Украины, показала новый образ для выступления
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская, как и ее сестра Наталья, является успешной украинской актрисой. Красотка более 30 лет радует фанатов своей игрой в театре и кино. Звезда продолжает работать и сейчас, а также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с украинцами всем интереснім.
Красотка записала новые сторис, показав свой новый образ. Ольга была в роскошном платье и с шарфом, а также головным убором. На шее у актрисы можно увидеть интересное украшение. Сумская снимала себя на телефон, хвастаясь образом.
"Так, ну что, Запорожье? Мы начинаем. Сегодня у нас практически аншлаг. Графиня Вронская готова", - сказала красотка.
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"Привет, Запорожье", - подписала кадр Оля.
"Анна Каренина", - поставила тег с названием спектакля актриса.
Также Сумская добавила просто фото, демонстрируя свой наряд полностью.
"Графиня Вронская", - подписала фото актриса.
Напомним, показательные фото Винника, Ротару, Сумской и других звезд, которые перестали стареть
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