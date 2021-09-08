Известный артист Потап переоделся в героиню известного фильма и запрыгнул на катер к Евгению Кошевому

Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Потап прославился своим участием в коллективе "Потап и Настя". Музыкант активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

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На этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Потап ранее был временным ведущим шоу "Лига Смеха". На кадре он с Евгением Кошевым в образе персонажей из фильма "В джазе только девушки".

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"Началось", - подписал фото Потап.

Поклонники засыпали Потапа комплиментами в новом образе: "Лёша, ты невероятная красавица", "Сегодня совсем не было настроения с самого утра ... Слава Богу увидела это", "В Джазе только лысые", "Как же круто видеть Вас снова в этом прекрасном проекте, потому что Вы самый классный и интересный ведущий!".

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