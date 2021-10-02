Жена Евгения Кошевого из "Квартал 95" Ксения показала подросших красоток дочерей

Как пишет Politeka.net, Ксения и Евгений уже более 10 лет в официальном браке. У пары есть две дочери - 13-летняя дочь Варвара и 7-летняя Серафима. Варя уже успела проявить свои таланты, выступив на "Голос. Діти". Жена Кошевого ведет страничку в Инстаграм, где иногда показывает красоток-дочерей.

В этот раз Ксения опубликовала фото, на котором девочки стояли на улице и обнимали друг друга. Варя и Серафима были в одинаковых пальто в горошек. Белокурые красотки улыбались, впечатляя видом.

На втором снимке все семейство было в сборе. Ксения тоже надела пальто, но в других цветах, а Евгений Кошевой стоял в толстовке и штанах, а на спине виднелся рюкзак. Серафима и Варвара обняли маму с двух сторон, тогда как Евгений стоял возле младшей дочери.

Позже появилось фото на страничке "Квартал 95", где семья Кошевого была вместе.



"Какой чудесный день для семейной прогулки!

Ловите теплые осенние лучи солнца", - написано было под фото.



" Ого, Варю и не узнать, такая ЛЕДИ стала", - написал один из фанатов под публикацией.

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