Жена Евгения Кошевого из "Квартал 95" Ксения показала подросших красоток дочерей
Как пишет Politeka.net, Ксения и Евгений уже более 10 лет в официальном браке. У пары есть две дочери - 13-летняя дочь Варвара и 7-летняя Серафима. Варя уже успела проявить свои таланты, выступив на "Голос. Діти". Жена Кошевого ведет страничку в Инстаграм, где иногда показывает красоток-дочерей.
В этот раз Ксения опубликовала фото, на котором девочки стояли на улице и обнимали друг друга. Варя и Серафима были в одинаковых пальто в горошек. Белокурые красотки улыбались, впечатляя видом.
На втором снимке все семейство было в сборе. Ксения тоже надела пальто, но в других цветах, а Евгений Кошевой стоял в толстовке и штанах, а на спине виднелся рюкзак. Серафима и Варвара обняли маму с двух сторон, тогда как Евгений стоял возле младшей дочери.
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Позже появилось фото на страничке "Квартал 95", где семья Кошевого была вместе.
"Какой чудесный день для семейной прогулки!
Ловите теплые осенние лучи солнца", - написано было под фото.
" Ого, Варю и не узнать, такая ЛЕДИ стала", - написал один из фанатов под публикацией.
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