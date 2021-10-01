Жена Евгения Кошевого, звезды "Квартал 95", Ксения показала, как занимается с подружкой в спортзале
Как пишет Politeka.net, жена Евгений и Ксения уже более 10 лет в браке. У пары есть двое дочерей - Варвара и Серафима. Варвара уже успела о себе заявить, выступив в талант-шоу "Голос. Дети". А сама Ксения не очень публична, хоть и ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где иногда публикует кадры из личной жизни и творчества мужа.
На новых фото Ксения была в черном костюме, сидя на полу перед зеркалом и подняв ногу выше головы. Рядом сидела подружка в майке и штанах, позируя для совместного снимка.
"Физкуль привет", - написала Кошевая.
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На втором сторис Ксения уже сидела в шпагате, а подружка стояла сзади и снимала жену Кошевого, пока та демонстрировала роскошную растяжку.
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