13-річна дочка Євгенія Кошового Варя показала, як прийшла на виступ Папи на "Вечірній квартал"

Як пише Politeka.net, Варя є старшою дочкою зірки" Квартал 95 " Євгена Кошового. Красуня вже встигла себе спробувати в якості співачки, виступивши на талант-проекті "Голос.Діти". У Варі є Instagram, хоч красуня там залишила всього один пост, але іноді записує сторіси.

Цього разу в сторіс Варя вирішила здалася, як ходила на "Вечірній квартал". Кошова спочатку похвалилася ніжками, показавши тільки їх в колготах і чоботях. На другому сторіс Варя вже здалася повністю. Дівчина стояла перед дзеркалом, зробивши Селфі. На Варі було пальто, а образ красуня доповнила сумочкою.

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На останньому відео дочка Кошового показала, як йде між сидіннями в залі, а після цього підняла камеру на сцену, де виднівся напис "Вечірній квартал".

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