Дружина відомого українського коміка Євгенія Кошового Ксенія поділилася в соцмережі яскравими кадрами з нової осінньої фотосесії.

Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського гумориста і одного з керівників студії "Квартал 95" Євгенія Кошового Ксенія поділилася у своєму мікроблозі в Instagram яскравими кадрами з нової осінньої фотосесії.

На фотографіях Ксенія відображена на прогулянці в красивому осінньому парку, вона купається в сонячних променях серед пожовклого листя. Перед камерою красуня з'явилася в довгій бежевій сукні цікавого фасону, яке тільки підкреслило її витончену фігурку. Волосся дівчини зібране в елегантну зачіску з грайливими кучерями, а на її обличчі легкий макіяж і сяюча посмішка.

У підписі до публікації Кошова зробила несподіване зізнання: "Не люблю я осінь. Зізнаюся чесно. Але якщо вона залишиться такою ж сонячної як на фото, можна і поміняти своє ставлення до неї. Тоді після осені відразу весна. Потрібно якось домовитися".

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