Украинский комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", показал как релаксирует дома

Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой является популярным украинским комиком и звездой "Квартал 95". У звезды есть красотка-жена Ксения, которая родила комику двоих дочерей - Серафиму и Ксению. Кошевой активно снимается во множестве проектах, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Евгений был дома. Кошевой надел футболку и штаны, а позировал на диване. В ногах и под боком у звезды можно увидеть две собаки. Евгений сделал селфи, показывая свой релакс.

"Собакотерапия", - написал Кошевой и поставил несколько смайликов.

До этого Евгений опубликовал совместное фото с женой и дочерьми. Семейство вышло на прогулку всем составом. Девочки были в одинаковых пальто, окружив маму с двух сторон. Глава семьи стоял сбоку, рядом с младшей дочерью Серафимой.

Напомним, старшая дочь Кошевого из "Квартал 95" поразила видом на семейной прогулке

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