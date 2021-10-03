Украинский комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", показал как релаксирует дома
Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой является популярным украинским комиком и звездой "Квартал 95". У звезды есть красотка-жена Ксения, которая родила комику двоих дочерей - Серафиму и Ксению. Кошевой активно снимается во множестве проектах, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Евгений был дома. Кошевой надел футболку и штаны, а позировал на диване. В ногах и под боком у звезды можно увидеть две собаки. Евгений сделал селфи, показывая свой релакс.
"Собакотерапия", - написал Кошевой и поставил несколько смайликов.
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До этого Евгений опубликовал совместное фото с женой и дочерьми. Семейство вышло на прогулку всем составом. Девочки были в одинаковых пальто, окружив маму с двух сторон. Глава семьи стоял сбоку, рядом с младшей дочерью Серафимой.
Напомним, старшая дочь Кошевого из "Квартал 95" поразила видом на семейной прогулке
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