Ирина Сопонару из "Женского квартала" отчитала Евгения Кошевого из-за лишнего веса

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару, как и Евгений Кошевой, являются звездами "Квартал 95". В новой миниатюре, которую пара подготовила для шоу "Вечерний квартал", Евгений и Ирина играли семейную пару. Сопонару предстояло заставить Кошевого заняться спортом, чтобы сбросить лишний вес.

Ирина начала сразу использовать серьезные аргументы: "Женя, если ты сейчас не встанешь с кровати и не займешься спортом, не похудеешь на 10 килограмм, то все, никакой близости. Доступ к телу закрыт".

Так как это не подействовало на Евгения, девушка решила еще и забрать пульт от телевизора.

"Все же нормально у меня", - сказал Кошевой в ответ на угрозу.

"Не нормально, когда у Лысого кличка Толстый", - резко ответила Ирина в споре.

Фанаты сразу начали комментировать видео:

"Сопонару - огонь", "А что у Сопонару с лицом?", "Мужчинам страшно только, если женщина молчит. Всё остальное не страшно. Я пока от своих негативных килограмм не избавился, в отношениях ничего не получалось.", "У меня обратная ситуация, никак не могу заставить девушку заниматься спортом(".

Напомним, блондинку из "Женского квартала" в пижаме засекли в спальне с Кошевым

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес поиздевался над Кошевым и Ткачом из "Квартал 95"

Также Politeka сообщала, что Квартал 95 рассекретил нового ведущего "Рассмеши комика", и это не Ласточкин



