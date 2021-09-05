Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару рассказала об очередном выпуске нового сезона "Вечернего квартала"

Как пишет Politeka.net, 34-летняя украинская актриса театра и кино Ирина Сопонару запомнилась украинцам благодаря участию в юмористическом проекте "Лига Смеха" и роли Яринки в сериале "Однажды под Полтавой". Позже Сопонару засветилась в развлекательном шоу "Женский квартал". Кроме этого, талантливая актриса заменила Елену Кравец, которая сломала ногу, в программе "Вечерний квартал".

Так, в своем Instagram Сопонару анонсировала выход нового выпуска юмористического шоу, а также опубликовала кадр с миниатюры, где она играла вместе с Кошевым. Как видим, Сопонару в пижаме что-то выясняла с ведущим актером "Кваратал 95", который лежал в постели.

"А этим фото я призываю вас не спать, а смотреть новый выпуск нового сезона Вечерний Квартал! И да, я там тоже буду 😁 не пропустите, сегодня в 20:15 на 1+1! Ура !!!",- написала Сопонару.

Поклонники актрисы написали комментарии.

"Ирочка, ты прелесть!!", "Фигура супер!", "Как такие красивые, худые и стройные ножки можно было передать в таком ракурсе 🤦🏽‍♀️ но красоту ничем не испортишь 🔥 ", " посмотрим. Но не стоит отвлекаться от съемок "Полтавы". Кстати, была серия с Танькой и Володькой. А со "сватами"???",- написали в сети.

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