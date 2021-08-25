Зірка студії "Квартал 95" Ірина Сопонару показала, як її чепурять перед зйомками
Ефектна артистка "Жіночого кварталу" на своїй сторінці в Instagram вирішила показати новий кадр із закулісся. Про це пише Politeka.net.
Так, Сопонару вирішила зробити селфі в гримерці. Судячи з усього, гумористка готувалася до чергового виступу. На фото вона сидить перед дзеркалом, а візажист робить їй макіяж.
Артистка одягнена в чорне вбрання на тонких лямках. Її образ доповнює прикраса у вигляді ланцюжка на шиї. З розпущеним волоссям і макіяжем образ Ірини вийшов дуже ефектним.
"Зроби мене красивою", - підписала знімок гумористка, судячи з усього звертаючись до візажистки.
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Шанувальники Сопонару не змогли пройти повз її пост, і тут же почали залишати під ним коментарі.
"Ти просто принадність. Я тебе люблю", "неймовірна красуня дуже красиве довге біле волосся, крута блондинка", "Малятко", "красуня", "Люблю", - пишуть люди в коментарях під фото артистки.
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