Известная актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась новым фото
Как передает Politeka.net, Ирина Спонару является известной украинской юмористкой и актрисой. Она прославилась благодаря шоу "Женский квартал". Звезда начала свой путь с КВН, после чего попала в Лигу Смеха. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками новым контентом.
На этот раз Ирина поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На снимке девушка стоит рядом с персонажем с предстоящей украинской анимации - Гулливером.
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"Король пригласил меня лично, а я приглашаю Вас! Гулливер Возвращается! Совершенно потрясающий уровень укаринской анимации! Обязательно к просмотру всем - и детям и взрослым. А самое крутое, что озвучивали персонажей, Дорофеева, Дантес, Кошевой, Пикалов, Боклан Станислав))", поделилась Ирина Сопонару
Поклонники оставили артистке множество приятных слов в комментариях: "Ты красотка", "Невероятная красавица очень хорошее длинные белые волосы круто крутая блондинка".
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