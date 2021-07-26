Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась новым пикантным фото
Как сообщает Politeka.net, актриса Ирина Сопонару, которой принесла известность участие в "Женском квартале", славится своей красотой. Также, раньше она была участницей популярного шоу на территории СНГ "КВН", после чего попала в Лигу Смеха.
Девушка активно развивает свои социальные сети. На этот раз она поделилась новым фото. Ирина купается в бассейне, на ней черно-белый купальник бандо и солнцезащитные громоздкие очки. Образ дополняют небрежные кудрявые волосы и таже девушка соблазнительно ест вишню.
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"Monday Mood", написала Ирина Сопонару.
В ответ на фото поклонники юмористки оставили ей множество приятных комментариев: "Горячее в холодном", "Шикарный вид! Шикарная красотка!", "Красотка! Очень красиво и сексуально", "При виде вас в моей душе разгорелся пожар", "Спасибо, что осталась в Украине", "Вишинка на торте".
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