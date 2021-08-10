Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала свой отдях на яхте
Украинская артистка уже давно завоевала любовь публики, пишет Politeka.net. Звезда начинала свой путь с участия в КВН, затем последовали роли в разных скетчах, участие в «Лиге Смеха» и так далее.
Сейчас на роскошную и артистичную блондинку подписаны 384 тысячи пользователей сети, которых она регулярно балует смелыми фото.
Так, на новом снимке Ирина показала, как расслабляется на яхте. Артистка позировала в купальнике, сверкая стройными ножками и плоским животом, ее летний образ завершили бандана и очки.
"Утекай…", - написала Ирина.
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За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.
"Супер🔥🔥🔥🔥", "Красотка!!!", "Огненная 🔥", "Ягода Малинка🔥🔥😍", "Невероятно красивая. Ирися ты очень се**уальная.Супер🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏", "Сопонару круто выглядишь ты", "Можно с тобой убежать 😍🔥❤️", "Только хвост откинула, как вам русалка без хвоста?", "В инстаграме нас ждет маньяк?", - написали пользователи сети.
Отметим, сейчас Ирина Сопонару также снимается скетч-комедии "Одного разу під Полтавою". Это спин-офф ситкома «Країна У», в котором рассказывается о жизни Юры (Юрий Ткач) и его жены Яринки (Ирина Сопонару).
Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" застукала женатого Ткача в кровати с другой
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