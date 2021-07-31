Актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя, впечатлив фанатов
Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является популярной украинской актрисой и звездой "Квартал 95" и "Женского квартала". Красотка не стесняется любых ролей и пробует себя в разных амплуа. Ирина мечтает сняться в полнометражном фильме, зарекомендовав себя. Девушка активно ведет социальные сети, делясь с фанатами самым интересным.
На новом фото Ирина позировала в рубашке и бейсболке, которым закрыла один глаз. Красотка смотрела прямо в камеру, впечатляя свежим образом.
"Я смотрю на тебя. Черный и белый", - написала Ирина под фотографией.
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Фанаты, включая Марину Боржемскую, поставили более 500 лайков и написали комментарии:
"Красотка", "Вы идеальны", "Уф, бомбезная", "Очень крутая блондинка", "Блондинка топчик", "просто пушка ракета".
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