Актриса Ирина Сопонару из "Женского квартала" похвасталась фигурой
Ирина Сопонару известная украинская актриса. Её участие в "Женском квартале" принесло ей популярность. Также она является успешной юмористкой в таких проектах как "Лига Смеха" и "Игры приколов". Об этом сообщала Politeka.net.
Ирина активно ведет социальные сети и показывает моменты из своей жизни. Девушка славится своей шикарной фигурой на просторах социальных сетей. На этот раз она поделилась новой публикацией в Инстаграм. На черно-белом снимке актриса в интересной позе показывает свою идеальную фигуру в коротком светлом платье с открытым декольте.
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"Если так просто делать то, что мы хотим, почему мы не делаем этого каждый день?", подписала фото девушка.
Под публикацией поклонники артистки засыпали её разными комлпиментами: "Красавица", "Крутая блондинка", "Выглядишь класс!", "Ирочка, ты очень очаровательна", "Я слежу за вами много лет и не перестаю восхищаться".
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