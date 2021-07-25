Известная украинская актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась фото с отдыха

Ирина Сопонару является известной украинской актрисой. Прославилась девушка своим участием в проекте "Женский квартал". Юмористка активно ведет свои социальные сети и делится с поклонниками новым контентом. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз Ирина поделилась новым фото в Инстаграм. Судя по снимку, она отправилась на отдых. Ирина стоит на фоне заката и поля подсолнухов в коротких шортах и джинсовке. Также она дополнила свой образ кепкой.

"Ты вселенная - выразившая себя ненадолго в человеке", поделилась цитатой Ирина.

Поклонники актрисы засыпали её позитивными комплиментами: "Как красиво", "Очень красиво", "Красавица", "Какое хорошее фото", "Прекрасный пейзаж, Ирочка, так держать", "Какие глаза! Какая фигура! Богини нервно курят на Олимпе, завидуя твоей красоте".

У Ирины около 380 тысяч поклонников в Инстаграм, и также публикация набрала более 5600 лайков.

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