Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", заинтриговала сообщением, появившись в вечернем образе

Артистка стала одной из самых узнаваемых персон на украинском телевидении, пишет Politeka.net.

Сейчас за жизнью Ирины следят 383 тысячи подписчиков в Инстаграм. В сети звезда предстает в разных образах, получая массу комплиментов.

Пользователи сети отмечают стройность и привлекательность Ирины. Неудивительно, ведь артистка тщательно ухаживает за внешностью.

Примечательно, что в одном из интервью Сопонару рассказала - она занимается спортом время от времени. Из-за напряженного графика у артистки не всегда получается регулярно посещать тренировки, но когда есть время, она ходит на групповые занятия.

Все же фигура звезды "Квартал 95" впечатляет. В частности, на новом фото красотка подчеркнула изгибы красивым вечерним платьем, дополнив крупными украшениями.

"Дай мне знак, если тебе без меня никак…", - интригующе написала Сопонару.

"Идеальная❤️", "Вау, огонь🔥🔥🔥", "Я же жду тебя", "Задумчивая красавица.💟💟💟💟💟", "Мне без тебя никак!) как тебе знак?)", "Ира, а что свою любовь ещё не встретила?", "Невероятная красавица очень хорошее длинные белые волосы круто крутая блондинка ❤️ 🙌 🔥", - прокомментировали подписчики.

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