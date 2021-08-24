Актриса "Женского квартала" и юмористка Ирина Сопонару рассказала поздравила украинцев с Днём Независимости и показала себя в новом стиле

Как передает Politeka.net, Ирина Сопонару является известной украинской юмористкой. Она прославилась своим участием в шоу "Женский квартал". Девушка начала свою карьеру в команде КВН "Вінницькі перці". Также она принимала участие во множестве юмористических шоу как актриса или комик. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Ирина поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке актриса растегнула белую сорочку с цветочной вышивкой и позирует на камеру.

"Обожаю сорочки! У меня есть одна, которую мне мама вышила и подарила на ДР, конечно же, при любом случае, я ее с удовольствием надевала. И вот, в моем гардеробе, появилась еще одна сорочка, очень кстати, ко Дню Независимости) Теперь буду модничать) Спасибо огромное, Вы попали мне прямо в сердечко. З Днем Незалежності!!!", поздравила украинцев актриса.

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