Украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала себя в новом образе на радость фанатов

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару стала одной из самых популярных красоток из "Женского квартала". За девушкой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где артистка делится самым интересным, собирая тысячи лайков.

Этот раз не стал исключением, ведь Ирина показалась в красном платье и босоножках. Девушка стояла в огромном зале, пока Сопонару снимали во весь рост. Кадр получился довольно интересным, ведь в наряде можно заметить эффектный вырез почти до живота.

"К концерту "Женского квартала" в Мариуполе готова", - написала Сопонару.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Так это ппц, красотка", "Огонь", "Очень", "Очень красивая", "Шикарная красотка, как всегда", "Вау".

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