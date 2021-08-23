Украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала себя в новом образе на радость фанатов
Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару стала одной из самых популярных красоток из "Женского квартала". За девушкой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где артистка делится самым интересным, собирая тысячи лайков.
Этот раз не стал исключением, ведь Ирина показалась в красном платье и босоножках. Девушка стояла в огромном зале, пока Сопонару снимали во весь рост. Кадр получился довольно интересным, ведь в наряде можно заметить эффектный вырез почти до живота.
"К концерту "Женского квартала" в Мариуполе готова", - написала Сопонару.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Так это ппц, красотка", "Огонь", "Очень", "Очень красивая", "Шикарная красотка, как всегда", "Вау".
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