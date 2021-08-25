Звезда студии «Квартал 95» Ирина Сопонару показала, как ее прихорашивают перед съемками

Эффектная артистка «Женского Квартала» на своей странице в Инстаграм решила показать новый кадр из закулисья. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Сопонару решила сделать селфи в гримерке. Судя по всему, юмористка готовилась к очередному выступлению. На фото она сидит перед зеркалом, а визажист делает ей макияж.

Артистка одета в черный наряд на тонких лямках. Ее образ дополняет украшение в виде цепочки на шее. С распущенными волосами и макияжем образ Ирины получился очень эффектным.

«Сделай меня красивой», - подписала снимок юмористка, судя по всему обращаясь к визажистке.

Поклонники Сопонару не смогли пройти мимо ее поста, и тут же принялись оставлять под ним комментарии.

«Ты просто прелесть. Я тебя люблю», «Невероятная красавица очень красивые долгие белые волосы, крутая блондинка», «Малышка», «Красавица», «Люблю», - пишут люди в комментариях под фото артистки.

Напомним, блондинка из «Женского квартала» приспустила блузу с плеч и призналась.

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