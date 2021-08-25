Звезда студии «Квартал 95» Ирина Сопонару показала, как ее прихорашивают перед съемками
Эффектная артистка «Женского Квартала» на своей странице в Инстаграм решила показать новый кадр из закулисья. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Сопонару решила сделать селфи в гримерке. Судя по всему, юмористка готовилась к очередному выступлению. На фото она сидит перед зеркалом, а визажист делает ей макияж.
Артистка одета в черный наряд на тонких лямках. Ее образ дополняет украшение в виде цепочки на шее. С распущенными волосами и макияжем образ Ирины получился очень эффектным.
«Сделай меня красивой», - подписала снимок юмористка, судя по всему обращаясь к визажистке.
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, за что его сильно избили на улице: "До тренировки не дошел"
Кравчук после операции не появился на параде в День Независимости: Ющенко рассказал, в каком он сейчас состоянии
Победитель "Мастер Шеф" заснял странное поведение Сергея Притулы в ресторане: "Адаптировался и начал есть цветы"
Танцовщица, которую ударила Настя Каменских, рассказала о своем состоянии: "Не каждый артист..."
Поклонники Сопонару не смогли пройти мимо ее поста, и тут же принялись оставлять под ним комментарии.
«Ты просто прелесть. Я тебя люблю», «Невероятная красавица очень красивые долгие белые волосы, крутая блондинка», «Малышка», «Красавица», «Люблю», - пишут люди в комментариях под фото артистки.
Напомним, блондинка из «Женского квартала» приспустила блузу с плеч и призналась.
Как сообщала Politeka, блондинка из "Женского квартала" в платье с вырезом показала, чем покоряет украинцев.
Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" Сопонару засветилась в компании импозантного мужчины.