Актриса "Жіночого кварталу" і гумористка Ірина Сопонару розповіла привітала українців з Днем Незалежності і показала себе в новому стилі

Як передає Politeka.net, Ірина Сопонару є відомою українською гумористкою. Вона прославилася своєю участю в шоу "Жіночий квартал". Дівчина почала свою кар'єру в команді КВН "Вінницькі перці". Також вона брала участь у безлічі гумористичних шоу як актриса або комік. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Ірина поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку актриса растегнула білу сорочку з квітковою вишивкою і позує на камеру.

"Обожнюю сорочки! У мене є одна, яку мені мама вишила і подарувала на ДР, звичайно ж, при будь-якому випадку, я її із задоволенням одягала. І ось, в моєму гардеробі, з'явилася ще одна сорочка, дуже ДО РЕЧІ, до Дня Незалежності) тепер буду модничати) спасибі величезне, ви потрапили мені прямо в сердечко. З Днем Незалежності!!!", привітала українців актриса.

Раніше повідомлялося, блондинка з "Жіночого кварталу" Сопонару заінтригувала посланням, надівши вечірню сукню: "Дай мені знак..."

Також, блондинка з "Жіночого кварталу" Сопонару засвітилася в компанії імпозантного чоловіка: "Король запросив мене особисто..."

Politeka розповідала, блондинка з "Жіночого кварталу" в сукні з вирізом показала, чим підкорює українців: "Та це ппц"