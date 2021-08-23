Українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в новому образі на радість фанатів
Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару стала однією з найпопулярніших красунь з "Жіночого кварталу". За дівчиною стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де артистка ділиться найцікавішим, збираючи тисячі лайків.
Цей раз не став винятком, адже Ірина з'явилася в червоній сукні та босоніжках. Дівчина стояла у величезному залі, поки Сопонару знімали на повний зріст. Кадр вийшов досить цікавим, адже в наряді можна помітити ефектний виріз майже до живота.
"До концерту" жіночого кварталу "в Маріуполі готова", - написала Сопонару.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Так це ппц, красуня", "вогонь", "дуже", "дуже красива", "шикарна красуня, як завжди", "Вау".
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