Українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук влаштувала чисту провокацію разом з колегою з "жіночого кварталу"

Анна Саліванчук любить показувати вельми сміливі кадри в мережі і часто хвалиться фігурою. На свій день народження зірка влаштувала розкішний вечір разом з подругами і близькими, де виблискувала в яскраво-синій сукні з нескінченним декольте.

У такому ж вбранні артистка засвітилася в компанії колеги-Ірини Сопонару з "жіночого кварталу", яка разом з нею встигла пококетувати на камеру в жартівливій манері на закритому дівич-вечорі з нагоди дня народження Саліванчук. Перед камерою зірки з'явилися спиною, але в цьому і була задумка, так як вони обидві вирішили помацати один одного за п'яту точку, не соромлячись своєї поведінки.

"Заздріть мовчки. Ми з Сопонару можемо собі це дозволити!"- написала Саліванчук під кадрами з відео.

Також у своєму останньому меседжі Анна вирішила звернутися до заздрісників. Саліванчук позувала на фото в рожевому брючному костюмі і білому мереживному ТОПі, виставивши напоказ засмаглі округлості.

За словами Анни, люди люблять обговорювати і засуджувати тих, хто чогось домігся в житті. Само собою зрозуміло, під прицілом опиняються і блогери, чиє життя стає надбанням громадськості.

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