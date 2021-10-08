Жена известного украинского комика Евгения Кошевого Ксения поделилась в соцсети яркими кадрами из новой осенней фотосессии.

Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского юмориста и одного из руководителей студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения поделилась в своем микроблоге в Instagram яркими кадрами из новой осенней фотосессии.

На фотографиях Ксения запечатлена на прогулке в красивом осеннем парке, она купается в солнечных лучах среди пожелтевших листьев. Перед камерой красотка появилась в длинном бежевом платье интересного фасона, которое только подчеркнуло ее изящную фигурку. Волосы девушки собраны в элегантную прическу с игривыми кудрями, а на ее лице легкий макияж и сияющая улыбка.

В подписи к публикации Кошевая сделала неожиданное признание: "Не люблю я осень. Признаюсь честно. Но если она останется такой же солнечной как на фото, можно и поменять своё отношение к ней. Тогда после осени сразу весна. Нужно как-то договориться".

Напомним, Жена Кошевого из "Квартал 95" показала, как муж развлекается дома: фото.

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95", у которого есть квартира и дом, раскрыл планы на новую покупку: "Люблю пожрать".

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