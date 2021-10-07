Звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой разоткровенничался в интервью, признавшись на что копит деньги.

Так, 38-летний юморист рассказал в программе "Зе Интервьюер" о своих планах на будущее, передает Politeka.net.

Евгений, как оказалось, стремится исполнить мечту своей жены Ксении, которая хочет обладать домиком на живописном берегу европейского курорта.

"Мой кайф – исполнить мечту супруги. Она хочет дом в Греции на первой линии. Поэтому я буду стараться. Любит она эту страну. Я тоже люблю... Пожрать... Там очень вкусно. Мы вот были в отпуске в конце июня – боже, эти все морепродукты", – вспомнил Кошевой.

Юморист уточнил, что в настоящее время из недвижимости у него имеется квартира в столице и домик в Киевской области, причем последний появился пять лет назад.

"Это была наша давняя мечта – построить собственный дом. Мы долго к ней шли, - ранее рассказывал Кошевой в другом интервью, - Мы живем близко от города, всего в 16 километрах. Поэтому если Киев будет продолжать так быстро разрастаться, то через пару лет мы будем жить в центре".

Отметим, Кошевые в браке с 2007 года. Ксения, бывшая танцовщица, а сейчас развивает свой бренд детской одежды. Пара воспитывает двоих дочерей 13 и 7 лет.

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